Dans le cadre de la quinzaine Autrement à la médiathèque.

SAMEDI 12 FÉVRIER, 11H00> Présentation de la plateforme Eole, une bibliothèque numérique de plus de 50 000 livres audio.

> Présentation du lecteur Daisy, un appareil et des livres sonores disponibles au prêt dans les 3 médiathèques partenaires (Bains, Redon et Sixt)> Découverte des outils de lecture et collections adaptées de la médiathèque (gros caractères, DYS, Facile à lire…)

Durée : 1H30

En partenariat avec la médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine et la fondation Valentin Haüy (Agir pour l’autonomie avec les aveugles et les malvoyants).

Médiathèque Jean-Michel Bollé REDON, Salle d’animation.

Gratuit sur réservation au 02 99 71 29 38 ou mediatheque@redon-agglomeration.bzh

