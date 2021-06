Lire au village Prissac, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Prissac.

Lire au village 2021-07-10 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-10 18:00:00 18:00:00

Prissac Indre Prissac

La médiathèque reçoit 8 auteurs locaux : Christophe Grandemange (biographies de la famille Sand), Olivier Jourdia (poésie), Robert Albert et Françoise Faure (auteurs et éditeurs de Creuse), David Verdier (polars adultes / jeunesse, bandes dessinées), Patrick Lemagueresse (romans /poésie), François Coulaud (romans), Adeline Paulian-Pavageau (polars historiques et guides).

Animation : 15h30 lecture de Patrick Lemagueresse accompagnée au piano par François Coulaud.

Rencontre avec 8 auteurs locaux à la médiathèque.

biblio.prissac36@gmail.com +33 2 54 25 21 80

médiathèque de Prissac

