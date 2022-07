Lire au Parc Saint-Crépin

Lire au Parc Saint-Crépin, 9 août 2022, . Lire au Parc Saint-Crépin



2022-08-09 – 2022-08-09 Pourquoi ne pas profiter de l’été pour faire du parc Saint-Crépin, de sa quiétude et ses ombrages une agréable salle de lecture ? Sauf en cas de météo défavorable Soissons ville dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville