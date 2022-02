Lire au Lavoir Honfleur Honfleur Catégories d’évènement: Calvados

Honfleur

Lire au Lavoir Honfleur, 2 juillet 2019, Honfleur. Lire au Lavoir Place de la Porte de Rouen Médiathèque de Honfleur Honfleur

2019-07-02 14:30:00 – 2019-08-31 18:00:00 Place de la Porte de Rouen Médiathèque de Honfleur

Honfleur Calvados La Médiathèque hors les murs cet été.

L’animation Lire au lavoir est de retour pour une 8e édition !

Des romans, des revues, des BD à la disposition des grands et des petits, à consulter sur place dans des transats confortables… La Médiathèque hors les murs cet été.

L’animation Lire au lavoir est de retour pour une 8e édition !

Des romans, des revues, des BD à la disposition des grands et des petits, à consulter sur place dans des transats confortables… +33 2 31 89 23 56 La Médiathèque hors les murs cet été.

L’animation Lire au lavoir est de retour pour une 8e édition !

Des romans, des revues, des BD à la disposition des grands et des petits, à consulter sur place dans des transats confortables… Médiathèque de Honfleur

Place de la Porte de Rouen Médiathèque de Honfleur Honfleur

dernière mise à jour : 2022-01-26 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Honfleur Autres Lieu Honfleur Adresse Place de la Porte de Rouen Médiathèque de Honfleur Ville Honfleur lieuville Place de la Porte de Rouen Médiathèque de Honfleur Honfleur Departement Calvados

Honfleur Honfleur Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/honfleur/

Lire au Lavoir Honfleur 2019-07-02 was last modified: by Lire au Lavoir Honfleur Honfleur 2 juillet 2019 Calvados Honfleur

Honfleur Calvados