« Lire au lac »

Finistère Sizun Dans le cadre de l’événement national « Partir en livre », la médiathèque de Sizun et la librairie L’Ivresse des mots de Lampaul-Guimiliau, proposent aux enfants jusqu’à 10 ans de s’asseoir un instant au bord du lac du Drennec pour une pause lecture. Les bibliothécaires liront aux enfants des albums, premiers romans, BD sur le thème de l’amitié et leur feront découvrir Kamishibaï et tapis de lecture. Un chèque-lire de 12 € sera offert à chaque enfant (dans la limite des chèques disponibles). Rendez-vous Lac du Drennec : plage de Sizun, côté barrage. +33 2 98 68 83 81 Dans le cadre de l’événement national « Partir en livre », la médiathèque de Sizun et la librairie L’Ivresse des mots de Lampaul-Guimiliau, proposent aux enfants jusqu’à 10 ans de s’asseoir un instant au bord du lac du Drennec pour une pause lecture. Les bibliothécaires liront aux enfants des albums, premiers romans, BD sur le thème de l’amitié et leur feront découvrir Kamishibaï et tapis de lecture. Un chèque-lire de 12 € sera offert à chaque enfant (dans la limite des chèques disponibles). Rendez-vous Lac du Drennec : plage de Sizun, côté barrage. Sizun

