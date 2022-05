Lire au lac Pierrelatte Pierrelatte Catégories d’évènement: Drôme

Pierrelatte

Lire au lac Pierrelatte, 7 juillet 2022, Pierrelatte. Lire au lac Lac de Pignedoré Chemin de Sérignan Pierrelatte

2022-07-07 10:00:00 – 2022-07-07 12:00:00 Lac de Pignedoré Chemin de Sérignan

Pierrelatte Drôme Les bibliothécaires proposent un coin lecture pour petits et grands. Pas d’inscription au préalable, les badauds peuvent venir feuilleter les différents ouvrages en libre consultation : revues, romans, documentaires, bd, albums… Lac de Pignedoré Chemin de Sérignan Pierrelatte

