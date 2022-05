Lire au jardin Veules-les-Roses, 20 juillet 2022, Veules-les-Roses.

Lire au jardin Bibliothèque 1 Avenue du Docteur Michel Veules-les-Roses

2022-07-20 10:00:00 – 2022-08-10 12:00:00 Bibliothèque 1 Avenue du Docteur Michel

Veules-les-Roses Seine-Maritime

Du 20 juillet au 10 août, la bibliothèque de Veules-les-Roses vous ouvre ses portes et son jardin.

Prêt gratuit et ouvert à tous, animations.

Bibliothèque Clos Saint-Vincent : mardi, jeudi, vendredi et samedi : de 15h à 17h / mercredi de 10h à 12h.

+33 6 76 99 14 41 https://bibliotheque-de-veules-les-roses.jimdosite.com/

