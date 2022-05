Lire au fil de l’eau Rives-en-Seine Rives-en-Seine Catégories d’évènement: Rives-en-Seine

Seine-Maritime

Lire au fil de l’eau Rives-en-Seine, 15 mai 2022, Rives-en-Seine. Lire au fil de l’eau Villequier Quai Victor Hugo Rives-en-Seine

2022-05-15 – 2022-05-15 Villequier Quai Victor Hugo

Rives-en-Seine Seine-Maritime A la recherche d’une nouvelle lecture pour les vacances ? Ou envie simplement de faire monter votre pile d’ouvrages à lire ?

L’association Le P’tit Dalot et les 17 exposants réunis pour l’occasion vous donnent rendez-vous sur le quai de Villequier pour son salon du livre !

