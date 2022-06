Lire au bord de l’eau Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Lire au bord de l'eau

Base de loisirs de Montmeillan Chemin de la balastière Montélimar

2022-07-12 – 2022-08-26

Drôme La médiathèque de Montélimar prend place au bord de l’eau à la base de loisirs. Petits et grands, retrouvez-nous pour lire, partager, vous détendre et jouer. mediatheque@montelimar-agglo.fr +33 4 75 92 22 62 https://mediatheque.montelimar-agglo.fr/ Chemin de la balastière Base de loisirs de Montmeillan Montélimar

