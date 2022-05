Lire à Limoges 2022 Esplanade du Champ de Juillet Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

du vendredi 13 mai au dimanche 15 mai

Limoges, ville créative de l’Unesco, mettra à l’honneur les écrivains autour de la thématique centrale « Les Diversités », qui se déclinera à travers des sujets présents dans les ouvrages des auteurs invités : les amours, les arts, le conte, la mythologie et les légendes, la famille et ses histoires singulières ou encore les destins. **Les 13, 14 et 15 mai de 9 h 00 à 19 h 00** **Esplanade du Champs de Juillet** **Entrée libre** **Retrouver toutes les infos sur** [**lire.limoges.fr**](https://lire.limoges.fr) Cette année, la Ville de Limoges propose à nouveau le Salon du livre Lire à Limoges dans son format habituel les 13, 14 et 15 mai sous le chapiteau installé sur l’Esplanade du Champ-de-juillet. Esplanade du Champ de Juillet Champ de juillet limoges Limoges Carnot-Marceau Haute-Vienne

2022-05-13T09:00:00 2022-05-13T19:00:00;2022-05-14T09:00:00 2022-05-14T19:00:00;2022-05-15T09:00:00 2022-05-15T19:00:00

