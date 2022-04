Lire à la plage

Lire à la plage, 18 juillet 2022, . Lire à la plage

2022-07-18 – 2022-07-18 Tous les lundis, venez profiter d’une heure de lectures variées sur la plage du fond de la Baie. Sur le sable, laissez-vous porter par le rythme des mots d’écrivains. Roman, récit, poésie, fiction, différents genres seront proposés. Animation gratuite.

Tous les lundis, venez profiter d'une heure de lectures variées sur la plage du fond de la Baie. Sur le sable, laissez-vous porter par le rythme des mots d'écrivains. Roman, récit, poésie, fiction, différents genres seront proposés. Animation gratuite.

Pour un meilleur confort, venez avec un drap de plage ou une chaise pliante.

Pour un meilleur confort, venez avec un drap de plage ou une chaise pliante.

