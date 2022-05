LIRE À LA PLAGE La Turballe La Turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

LIRE À LA PLAGE La Turballe, 2 juillet 2022, La Turballe. LIRE À LA PLAGE La Turballe

2022-07-02 – 2022-04-02

La Turballe Loire-Atlantique L’équipe de la bibliothèque Anita Conti a sélectionné pour vous des BD, revues, contes, nouvelles… Pour tous les âges. À consulter sur place entre deux baignades ! L’équipe de la bibliothèque Anita Conti a sélectionné pour vous des BD, revues, contes, nouvelles… Pour tous les âges. À consulter sur place entre deux baignades ! La Turballe

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: La Turballe, Loire-Atlantique Autres Lieu La Turballe Adresse Ville La Turballe lieuville La Turballe Departement Loire-Atlantique

La Turballe La Turballe Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-turballe/

LIRE À LA PLAGE La Turballe 2022-07-02 was last modified: by LIRE À LA PLAGE La Turballe La Turballe 2 juillet 2022 La Turballe Loire-Atlantique

La Turballe Loire-Atlantique