Lire à la plage Fécamp, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Fécamp. Lire à la plage 2021-07-03 14:00:00 – 2021-08-29 19:00:00

Fécamp Seine-Maritime Du 3 juillet au 29 août, le Département de la Seine-Maritime réinstalle ses cabanes de plage remplies de livres et ses transats gratuits face à la mer et au soleil.

