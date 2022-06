Lire à la plage Chorges Chorges Catégories d’évènement: Chorges

Hautes-Alpes

Lire à la plage Chorges, 20 juillet 2022, Chorges. Lire à la plage

Camping de la Baie St Michel Camping municipal de la Baie Saint Michel Chorges Hautes-Alpes Camping municipal de la Baie Saint Michel Camping de la Baie St Michel

2022-07-20 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-20 18:00:00 18:00:00

Camping municipal de la Baie Saint Michel Camping de la Baie St Michel

Chorges

Hautes-Alpes Un salon de lecture de plein air : livres, magazines, jeux… pour alterner avec les joies de la baignade et du bronzage!

Atelier Land Art sur place. Camping municipal de la Baie Saint Michel Camping de la Baie St Michel Chorges

dernière mise à jour : 2022-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Chorges, Hautes-Alpes Autres Lieu Chorges Adresse Chorges Hautes-Alpes Camping municipal de la Baie Saint Michel Camping de la Baie St Michel Ville Chorges lieuville Camping municipal de la Baie Saint Michel Camping de la Baie St Michel Chorges Departement Hautes-Alpes

Chorges Chorges Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chorges/

Lire à la plage Chorges 2022-07-20 was last modified: by Lire à la plage Chorges Chorges 20 juillet 2022 Camping de la Baie St Michel Camping municipal de la Baie Saint Michel Chorges Hautes-Alpes

Chorges Hautes-Alpes