LIRE A LA PLAGE Agde, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Agde.

LIRE A LA PLAGE 2021-07-05 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-31 19:00:00 19:00:00

Agde Hérault

Espace lecture avec plus de 2 500 documents en accès libre : presse, romans, BD, guides pratiques, mangas, albums… Une large palette pour tous les goûts de lecture, dans un environnement convivial spécialement aménagé avec transats, espaces ombragés et un coin enfants avec coloriage et une programmation spécifique jeune public.

Espace lecture avec plus de 2 500 documents en accès libre. Une large palette pour tous les goûts de lecture, dans un environnement convivial.

maisondessavoirs@ville-agde.fr +33 4 67 94 67 00 http://www.mediatheque-agde.fr/

Espace lecture avec plus de 2 500 documents en accès libre : presse, romans, BD, guides pratiques, mangas, albums… Une large palette pour tous les goûts de lecture, dans un environnement convivial spécialement aménagé avec transats, espaces ombragés et un coin enfants avec coloriage et une programmation spécifique jeune public.

dernière mise à jour : 2021-06-22 par