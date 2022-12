L’Irak contemporain Aix-en-Provence, 9 janvier 2023, Aix-en-Provence . L’Irak contemporain Le cube, le plateau Le plateau, rdc du Cube, 29 avenue Robert Schuman, 13100 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Le plateau, rdc du Cube, 29 avenue Robert Schuman, 13100 Aix en Provence Le cube, le plateau

2023-01-09 14:30:00 14:30:00 – 2023-01-09 16:00:00 16:00:00

Le plateau, rdc du Cube, 29 avenue Robert Schuman, 13100 Aix en Provence Le cube, le plateau

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EUR 6 6 Il s’agit d’un pays divisé à de multiples niveaux et à la géographie différenciée.

Riche en hydrocarbures, l’Irak est cependant aujourd’hui très éloigné de la prospérité économique et de la stabilité politique. Il a en effet été affecté par plusieurs conflits internes et externes majeurs au cours de ces dernières décennies. Héritière de l’antique Mésopotamie, l’État moderne irakien a fêté son centenaire en 2021. Une conférence animée par Stéphane Kronenberger, Docteur en histoire Le plateau, rdc du Cube, 29 avenue Robert Schuman, 13100 Aix en Provence Le cube, le plateau Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Le plateau, rdc du Cube, 29 avenue Robert Schuman, 13100 Aix en Provence Le cube, le plateau Ville Aix-en-Provence lieuville Le plateau, rdc du Cube, 29 avenue Robert Schuman, 13100 Aix en Provence Le cube, le plateau Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

L’Irak contemporain Aix-en-Provence 2023-01-09 was last modified: by L’Irak contemporain Aix-en-Provence Aix-en-Provence 9 janvier 2023 13100 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 29 avenue Robert Schuman aix en provence Bouches-du-Rhône Le cube le plateau Le plateau rdc du Cube

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône