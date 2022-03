Liquid Dimensions Post Tenebras Rock Genève Catégorie d’évènement: Genève

Liquid Dimensions Post Tenebras Rock, 9 avril 2022, Genève. Liquid Dimensions

Post Tenebras Rock, le samedi 9 avril à 23:00

Liquid Dimensions —————– Première date de l’année pour le collectif Liquid Dimensions (anciennement Trance To Tek). Comme d’hab, c’est LA soirée à ne pas manquer ! Une déco de ouf spécialement créée par Liquid Dimensions, Un incroyable mapping par Felix est un line up qui tue ! Découvre pour la première fois en Europe Aday. Pas d’excuse, tu viens ! Line Up : ### Atriohm (MK) ### [Atriohm](https://soundcloud.com/atriohm) Parvati Records ### Aday (MX) 1ère date européenne ! ### [Aday](https://soundcloud.com/aday-mx) Digital Shamans Records ### Sensitive Seeds (FR) ### [Sensitive Seeds](https://soundcloud.com/sensitive-seeds) Digital Shamans Records ### Occytosign (FR) ### [Occytosign](https://soundcloud.com/occytosign) Chronozone Records ### Z3nkai (CH) ### [Z3nkai](https://soundcloud.com/dj-z3nkai) Digital Shamans Records ### Alienyzer (CH) ### [Alienyzer](https://soundcloud.com/alienyzer) 2T06 Records ### Mapping : Felix (CH) Impact Vision ### Decos : Liquid Dimensions (CH)

Entrée : 25.- Prélocs : 23.- Membres PTR : 20.- 20ANS/20FRANCS : 23.-

Liquid Dimensions – Atriohm, Aday, Sensitive Seeds, Occytosign, Z3nkai, Alienyzer Post Tenebras Rock Place des Volontaires 4 1204 Genève Genève Jonction

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T23:00:00 2022-04-09T05:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Post Tenebras Rock Adresse Place des Volontaires 4 1204 Genève Ville Genève lieuville Post Tenebras Rock Genève

Post Tenebras Rock Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

Liquid Dimensions Post Tenebras Rock 2022-04-09 was last modified: by Liquid Dimensions Post Tenebras Rock Post Tenebras Rock 9 avril 2022 genève Post Tenebras Rock Genève

Genève