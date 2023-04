Balades Cultures & Nature : Légendes à Liorac-sur-Louyre Eglise, 4 août 2023, Liorac-sur-Louyre.

Entre histoire, légende et anecdotes, découvrez le charme de Liorac-sur-Louyre, un village méritant une exploration attentive !

Savez-vous que la tradition locale attribue aux Templiers la construction de l’église ! Bien qu’aucun texte ne vienne le prouver, nous partirons à la recherche des indices laissés ça et là pour démêler la légende du vrai. C’est en parcourant les sous-bois alentours et les ruelles que nous découvrirons le passé de Liorac! Ensuite, nos pas nous mènerons au cœur de l’atelier Ollioz, où Muriel, créatrice de cosmétiques périgordins, vous présentera ses produits inspirés, formulés et créés à Liorac!

Parcours facile et ombragé de 3,8 km . Nos amis les chiens sont admis en laisse, la balade n’est pas accessible aux poussettes et fauteuils roulants.

NOMBRE DE PLACES LIMITÉES ET SUR RÉSERVATION.

Eglise

Liorac-sur-Louyre 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Between history, legend and anecdotes, discover the charm of Liorac-sur-Louyre, a village worth exploring carefully!

Did you know that the local tradition attributes the construction of the church to the Templars! Although there is no text to prove it, we will go in search of clues left here and there to untangle the legend from the truth. We will discover the past of Liorac by walking through the undergrowth and the alleys! Then, our steps will lead us to the heart of the Ollioz workshop, where Muriel, creator of Perigord cosmetics, will present you her products inspired, formulated and created in Liorac!

Easy and shaded route of 3.8 km. Dogs are allowed on a leash, the walk is not accessible to strollers and wheelchairs.

LIMITED NUMBER OF PLACES AND ON RESERVATION

Entre historia, leyendas y anécdotas, descubra el encanto de Liorac-sur-Louyre, un pueblo que merece la pena explorar con detenimiento

¿Sabía que la tradición local atribuye la construcción de la iglesia a los Templarios? Aunque no existe ningún texto que lo demuestre, iremos en busca de pistas dejadas aquí y allá para desentrañar la leyenda de la verdad. Descubriremos el pasado de Liorac caminando entre la maleza de los alrededores y las callejuelas A continuación, nuestros pasos nos conducirán al corazón del taller de Ollioz, donde Muriel, creadora de los cosméticos del Perigord, nos presentará sus productos inspirados, formulados y creados en Liorac

Recorrido fácil y sombreado de 3,8 km. Se admiten perros con correa, el paseo no es accesible para cochecitos y sillas de ruedas.

NÚMERO LIMITADO DE PLAZAS Y PREVIA RESERVA

Entdecken Sie zwischen Geschichte, Legenden und Anekdoten den Charme von Liorac-sur-Louyre, einem Dorf, das eine aufmerksame Erkundung verdient!

Wussten Sie, dass die örtliche Tradition den Templern den Bau der Kirche zuschreibt! Obwohl es keinen Text gibt, der dies belegt, begeben wir uns auf die Suche nach Hinweisen, die hier und da hinterlassen wurden, um die Legende von der Wahrheit zu entwirren. In den umliegenden Wäldern und Gassen werden wir die Vergangenheit von Liorac entdecken! Anschließend führen uns unsere Schritte ins Herz des Ateliers Ollioz, wo Muriel, die Kosmetikdesignerin aus dem Périgord, Ihnen ihre Produkte vorstellt, die in Liorac inspiriert, formuliert und kreiert wurden!

Einfache und schattige Strecke von 3,8 km. Hunde sind an der Leine erlaubt, für Kinderwagen und Rollstühle ist der Spaziergang nicht geeignet.

BEGRENZTE ANZAHL VON PLÄTZEN UND RESERVIERUNG ERFORDERLICH

