Micro-folie : Jardins Salle des fêtes, 24 avril 2023, Liorac-sur-Louyre.

Ici et maintenant venez découvrir ou redécouvrir les trésors des collections nationales françaises et étrangères.

A travers le numérique touchez du doigt les œuvres des plus grands musées , écoutez-les, agrandissez-les, admirez-les et revenez autant de fois que vous le souhaitez.

Allez plus loin grâce à la réalité virtuelle, partez à l’intérieur des œuvres, allez découvrir les dinosaures ou l’ISS.

Venez créer vos propres œuvres lors d’ateliers conviviaux.

Micro-Folie pour les enfants et les adultes..

2023-04-24 à ; fin : 2023-04-24 . .

Salle des fêtes

Liorac-sur-Louyre 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Here and now, come and discover or rediscover the treasures of French and foreign national collections.

Through digital technology, touch the works of art of the greatest museums, listen to them, enlarge them, admire them and come back as many times as you wish.

Go further with virtual reality, go inside the works, discover the dinosaurs or the ISS.

Come and create your own works during friendly workshops.

Micro-Folie for children and adults.

Aquí y ahora, venga a descubrir o redescubrir los tesoros de las colecciones nacionales francesas y extranjeras.

A través de la tecnología digital, toque las obras de arte de los más grandes museos, escúchelas, amplíelas, admírelas y vuelva tantas veces como quiera.

Vaya más lejos con la realidad virtual, adéntrese en las obras, descubra los dinosaurios o la ISS.

Venga a crear sus propias obras de arte en talleres acogedores.

Micro-Folie para niños y adultos.

Hier und jetzt können Sie die Schätze der nationalen Sammlungen Frankreichs und anderer Länder entdecken oder wiederentdecken.

Mit Hilfe der digitalen Medien können Sie die Werke der größten Museen mit dem Finger berühren, anhören, vergrößern, bewundern und so oft Sie wollen wiederkommen.

Gehen Sie mithilfe der virtuellen Realität einen Schritt weiter, begeben Sie sich in das Innere der Werke, entdecken Sie die Dinosaurier oder die ISS.

Erstellen Sie Ihre eigenen Kunstwerke in geselligen Workshops.

Micro-Folie für Kinder und Erwachsene.

