Balades Cultures & Nature Légendes à Liorac-sur-Louyre Liorac-sur-Louyre

Entre histoire, légende et anecdotes, découvrez le charme de Liorac-sur-Louyre, un village méritant une exploration attentive !

Savez-vous que la tradition locale attribue aux Templiers la construction de l’église ! Bien qu’aucun texte ne vienne le prouver, nous partirons à la recherche des indices laissés ça et là pour démêler la légende du vrai. C’est en parcourant les sous-bois alentours et les ruelles que nous découvrirons le passé de Liorac!

Parcours facile et ombragé de 3,8 km . Nos amis les chiens sont admis en laisse, la balade n’est pas accessible aux poussettes et fauteuils roulants.

NOMBRE DE PLACES LIMITÉES ET SUR RÉSERVATION

