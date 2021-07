Nantes Salle Paul Fort Loire-Atlantique, Nantes Lior Shoov Salle Paul Fort Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Lior Shoov Salle Paul Fort, 16 novembre 2021-16 novembre 2021, Nantes. Lior Shoov

Salle Paul Fort, le mardi 16 novembre à 20:30

Les performances de cette jeune artiste israélienne sont telles des pochettes surprises où l’humour jongle avec le chant, le geste avec la parole, la voix avec l’émotion, l’absurde avec les sentiments. Avec ses musiques glanées aux quatre coins du monde, son hang, son ukulélé, ses instruments improbables, ses chansons douces et exotiques nous entraînent loin, très loin, dans un univers aussi ludique que singulier, aussi sensible que poétique, où il fait bon se laisser porter.

De 12 à 17€

Toujours sur le fil, seule en scène Lior Shoov cultive son goût du risque et de l’improvisation et offre à son public des concerts hors champ faits d’instants de partage et d’une drôle de communion. Salle Paul Fort 9 rue Basse-Porte 44000 Nantes Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-16T20:30:00 2021-11-16T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Salle Paul Fort Adresse 9 rue Basse-Porte 44000 Nantes Ville Nantes lieuville Salle Paul Fort Nantes