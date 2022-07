Lior Shoov

2023-03-09 20:30:00 – 2023-03-09 TEMPS FORT : Y METTRE DU SIEN Pratiquant le chant, le théâtre, la danse, le mime ou encore le clown, cette artiste prodige, israélienne, vous propose bien plus qu’un concert. Placée au centre du public avec ses instruments parfois déroutants (ukulélé, hang, tubes en plastiques etc.), elle va tenter de relier chacun par l’improvisation. Un immanquable happening, aux allures d’incandescente soirée de folie douce, gorgée d’humour, autant musique, discussion, qu’improvisation… Tout Public

