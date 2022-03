Lior Shoov, 26 mars 2022, .

2022-03-26

Horaire : 20:30

Gratuit : non Tarif : 12€ / 7€

Musique du rien avec tout Artiste inclassable, Lior Shoov évolue dans un univers poétique où se croisent musique, chant, danse, théâtre et art du clown. Libre et aventureuse, elle parcourt le monde avec dans ses bagages d’étranges instruments, cherche, croise, tisse ce qui caresse sa sensibilité pour le restituer sur scène. Sa très stimulante nouvelle création prend la forme d’un « solo collective », imaginé dans un rapport d’intime connexion avec le public. Seule en scène, avec sa voix rauque et son instrumentarium, elle cultive son goût du risque et puise dans son intimité pour délivrer une chose artistique unique et insaisissable, d’une vibrante humanité. D’où qu’ils soient, d’où qu’ils viennent, les publics sont cueillis par le petit miracle vécu en sa compagnie. Le lendemain, Lior réserve des impromptus aux abords du marché, nous vous invitons à prolonger l’expérience vécue à ses côtés, et pourquoi pas partager vos victuailles glanées sur le marché.

http://www.indre44.fr/