Lion’s Drums nous présente son nouvel album Kagabas, enregistré auprès du peuple du même nom en Colombie.

“En février 2021, avant de commencer la création de ce live, j’ai reçu un message des Kagabas insistant sur l’importance de transmettre cette musique et ces chants et préserver la connexion avec “Aja”, la mère nature, pour préserver l’équilibre, le respect et l’harmonie de la Sierra Nevada. Dans ce live audiovisuel, je continue à explorer le rapport entre nature, field recordings et chants, instruments traditionnels en y mêlant instruments modulaires, électroniques et percussions pour faire apparaître l’énergie des musiques originales de l’album. Pour accompagner la narration du live et son histoire, la création visuelle de Floriane Ollier compose avec les vidéos réalisées lors des enregistrements de l’album et d’autres vidéos proposées par l’organisation Nativa. L’espace scénique est entouré d’un cercle lumineux posé au sol autour duquel le public est invité à s’asseoir. Représenté.e.s sur les photos de Nativa.org exposées autour du public, les Kagabas contiennent l’ensemble avec le regard bienveillant d’une civilisation vieille de 5000 ans qui se considère comme la grande sœur de l’humanité. L’espace est ainsi pensé en plusieurs cercles concentriques qui immergent le public au cœur des présences sonores et visuelles que nous font parvenir les Kagabas, et questionnent la dynamique à l’œuvre : au bout du compte, qui regarde qui ?”

