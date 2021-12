Versailles Carré à la farine Versailles, Yvelines Lions Club Carré à la farine Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Le Lions Club Versailles Ményanthes, le Patrimoine Culturel des Lions Clubs de France et des artistes de la région de Versailles se sont unis pour une exposition caritative dont les bénéfices seront en totalité et uniquement consacrés à soulager des enfants malades ou en difficulté. Le 4 février, au cours du vernissage (17h-19h), une tombola et des surprises vous attendent. Vous aurez ainsi l’occasion agréable d’aider avec nous des enfants qui en ont besoin. Contact : [[lcvmenyanthes@gmail.com](mailto:lcvmenyanthes@gmail.com)](mailto:lcvmenyanthes@gmail.com)

Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

