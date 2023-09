NATURE ET DECOUVERTE Lionel Terray le viaduc, Clécy Catégories d’Évènement: Calvados

Clécy NATURE ET DECOUVERTE Lionel Terray le viaduc, Clécy, 23 octobre 2023, Clécy. NATURE ET DECOUVERTE 23 et 27 octobre Lionel Terray le viaduc, Favoriser la découverte environnementale du territoire pour les jeunes de 9 à 11 ans grâce à l’apprentissage et au perfectionnement d’activités de pleine nature comme le VTT, la randonnée, l’orientation, le canoë, l’escalade ou le tir à l’arc. Des actions (préalables au départ) permettront aux participants d’acquérir les bases nécessaires pour pratiquer en milieu naturel lors d’un séjour.

Ce projet permettant de privilégier les relations d’entraide, créer les conditions d’une vie collective fondée sur le respect mutuel et de respecter de l’environnement se mettra en place. Grâce à la découverte d’activités de pleine nature comme le VTT, la course d’orientation, l’escalade ou le canoë, l’équipe d’animation veillera à valoriser les attitudes de solidarité auxquelles les enfants se montrent très sensibles.

Ces activités de pleine nature seront résolument tournées vers la découverte des richesses naturelles. Elles seront le support privilégié d’observation et d’apprentissage transmis par l’équipe d’animation de manière ludique Lionel Terray le viaduc, 14270 Clécy Clécy 14570 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 03 22 19 20 35 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T08:00:00+02:00 – 2023-10-23T22:30:00+02:00

2023-10-23T08:00:00+02:00 – 2023-10-23T22:30:00+02:00

2023-10-27T08:00:00+02:00 – 2023-10-27T18:30:00+02:00

