Lionel Patrix Les Disquaires, 28 avril 2023, Paris.

Le vendredi 28 avril 2023

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Lionel Patrix, musicien franco-britannique installé à Paris, a étudié la musique classique au conservatoire, puis le jazz et les musiques actuelles à l’EDIM & CRD Bourg-La-Reine / Sceaux (DEM Jazz).

En tant que pianiste, compositeur et arrangeur, il a accompagné de nombreux groupes et artistes, à Paris et à Londres, appartenant à des styles musicaux variés, du jazz à la musique algérienne, du hip-hop à la chanson, des musiques expérimentales au brit’ pop. Il a également accompagné des comédiens, conteurs et slameurs sur scène.

C’est depuis seulement quelques années qu’il commence à écrire ses propres chansons et les chanter lui même. Inspiré par la soul, le funk et le rap ses morceaux peuvent être intimiste mais aussi joyeux et dansants, ce que l’on pourrait décrire comme de la feel good music !

Ce concert sera constitué de 2 sets : dans le premier il jouera les morceaux de son album « Join the fun » sorti début janvier et dans le deuxième il jouera des morceaux inédits qui ne sont pas encore sortis.

Il sera accompagné sur scène de Luigi Legendre à la batterie, Rémi Liffran à la basse, Xavier Trombini au saxophone et Arthur Links à la guitare.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne



Contact :

Lionel Patrix