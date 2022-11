Lionel Maleval et Nico Dureau dans « Perfectibles »

Lionel Maleval et Nico Dureau dans « Perfectibles », 22 septembre 2022, . Lionel Maleval et Nico Dureau dans « Perfectibles »



2022-09-22 21:15:00 – 2022-09-22 EUR 10 10 Nico Dureau s’est toujours entendu dire « peut mieux faire ». Il a fait de ces critiques un combat personnel…qu’il a perdu.



Lionel Maleval a tenté beaucoup de choses, avec plus ou moins de succès…mais surtout moins.



« Perfectibles » ce sont les histoires de ces deux êtres parfaitement imparfaits qui mêlent capo évangeliste, attaques de rats-garous, paires de geox asthmatiques et robe desigual magique.



« Perfectibles » c’est le spectacle qu’ils (trouver blague drôle de conclusion pour faire complet à toutes nos dates). « Perfectibles » c’est le spectacle qu’ils (trouver blague drôle de conclusion pour faire complet à toutes nos dates). dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville