Lionel Maleval dans « Jeune pour toujours » L’Art Dû Marseille, samedi 9 mars 2024.

Retrouvez Lionel Maleval sur la scène de l’Art Dû avec son spectacle « Jeune pour toujours ».

Lionel Maleval sa passion ? La pyrogravure. La pyrogravure en famille c’est incroyable ! Une famille, c’est une maman et un papa. Ou bien 2 mamans. 2 papas ça marche aussi.



Alors peu importe qui et comment vous aimez laissez la pyrogravure faire de votre vie un rêve ! Parce que la pyrogravure c’est plus qu’un art, c’est “a way of life” pour toutes les familles.



Son spectacle ne parle pas de ça. 12.41 12.41 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 21:00:00

fin : 2024-03-09

L’Art Dû 83 rue Marengo

Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

