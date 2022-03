LIONEL LOUEKE SOLO AMR / Sud des Alpes, 24 mars 2022, Genève.

41e AMR JAZZ FESTIVAL, du 23 au 27 mars, AMR – Genève L’ AMR propose une 41è édition superbement équilibrée, avec 5 doubles concerts en 5 soirées, au cœur des Pâquis. Vous y trouverez des créations et des formations originales, des artistes internationaux et des talents locaux. Du solo au big band, on vous veut comblés, avec du jazz de diverses influences aux musiques improvisées les plus créatives ! LIONEL LOUEKE SOLO Loué par son mentor Herbie Hancock comme étant “un peintre musical”, Lionel Loueke combine sophistication harmonique, envolées mélodiques, connaissance approfondie de la musique africaine et techniques de guitare étendues pour créer un son chaleureux et évocateur qui lui est propre. «Les lignes de Loueke sont intelligemment formées et habilement exécutées. Son mélodisme agréable à l’oreille s’inspire à la fois des sources africaines traditionnelles et d’une vie passée à étudier de près des musiciens comme Jim Hall et George Benson, et ses changements rythmiques sont rapides et pleins de surprises». JazzTimes Lionel Loueke, guitare électrique, effets

