Lionel LANGLAIS en concert Parc Georges Brassens, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 24 juillet 2021

de 16h à 17h

Le dimanche 29 août 2021

de 16h à 17h

gratuit

Chapeauté costumé cravaté, impeccable, Lionel Langlais se présente en scène et vous donne un spectacle complet où rien ne manque de ce qu’en chansons tristes, émouvantes ou gaies, il est venu vous dire de son amour de la vie ! Rendez-vous à 16h au kiosque à musique du parc Georges Brassens pour un spectacle gratuit, en plein air et convenant à tous les publics. ( Le concert commence à 16h, pensez à arriver un peu avant ) Envie d’écouter avant de vous déplacer ? Ses 3 albums sont disponibles en streaming et téléchargement sur toutes les plateformes : https://imusiciandigital.lnk.to/BjhDINgSEM, et ses clips sont à votre disposition sur sa chaîne Youtube Lionel se produit régulièrement en livestream sur sa chaîne Twitch, n’hésitez pas à vous y abonner et à suivre la chaîne ( Pensez à activer les notifications pour être informés des directs ) Concerts -> Chanson française Parc Georges Brassens Rue des Morillons Paris 75015

Contact :Lionel LANGLAIS https://www.lionellanglais.com https://www.facebook.com/lionellanglais Concerts -> Chanson française Étudiants;Ados;Musique;Plein air;En famille;Enfants

