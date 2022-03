Lionel Chouin dédicace “L’Art du Désastre” Librairie Storybulle Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

### Le 17 mars, c’est No Future à Storybulle ! Puisque nous aurons la chance de recevoir Lionel Chouin qui viendra dédicacer “L’Art du Désastre”, sa bio enragée de Malcom McLaren, le créateur des Sex Pistols, l’âme du mouvement punk. Alors, on chausse ses Dr Martens et on réserve son créneau au 09 66 85 69 15 : 16h/17h, 17h/18h, 18h/19h No Future Librairie Storybulle 21 rue de l’Eglise 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

