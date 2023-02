LION17 – 17ème Conférence sur l’apprentissage et l’optimisation intelligente Hôtel Aston La Scala Nice Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

2023-06-04 – 2023-06-08

Alpes-Maritimes Cette conférence explore les intersections et les territoires inexplorés entre l’apprentissage automatique, l’intelligence artificielle, la programmation mathématique et les algorithmes pour les problèmes d’optimisation difficiles. https://lion17.org/ Hôtel Aston La Scala 12 avenue Félix Faure Nice

