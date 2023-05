Les villas de plaisir du bord de mer d’Hermanville-sur-Mer et Lion-sur-Mer Place 18 juin, 11 juin 2023, Lion-sur-Mer.

HistoriCités, (Thierry DINDELEUX) vous propose une promenade commentée à la découverte des plus belles villas balnéaires qui bordent le littoral des stations d’Hermanville-sur-Mer et Lion-sur-Mer.

Informations pratiques : Inscriptions au 02.31.96.33.37 ou au 01.43.50.15.15Au plus tard 48 heures avant la promenadeLes enfants mineurs doivent obligatoirement être accompagnés par un adulte

Plus d’informations sur le site d’HistoriCités..

2023-06-11 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-11 . .

Place 18 juin Sur la digue devant la salle trianon

Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie



HistoriCités, (Thierry DINDELEUX) offers you a guided walk to discover the most beautiful seaside villas along the coast of Hermanville-sur-Mer and Lion-sur-Mer.

Practical information: Registration at 02.31.96.33.37 or 01.43.50.15.15At least 48 hours before the walkMinors must be accompanied by an adult

In view of the COVID 19 epidemic, the program may be adapted if necessary according to the evolution of the instructions of the public authorities.

More information on the HistoriCités website.

HistoriCités, (Thierry DINDELEUX) propone un paseo guiado para descubrir las villas costeras más bellas del litoral de Hermanville-sur-Mer y Lion-sur-Mer.

Información práctica: Inscripciones en el 02.31.96.33.37 o en el 01.43.50.15.15Al menos 48 horas antes del paseoLos menores deben ir acompañados de un adulto

Más información en la página web de HistoriCités.

HistoriCités, (Thierry DINDELEUX) bietet Ihnen einen kommentierten Spaziergang zur Entdeckung der schönsten Bädervillen, die die Küste der Orte Hermanville-sur-Mer und Lion-sur-Mer säumen.

Praktische Informationen: Anmeldung unter 02.31.96.33.37 oder 01.43.50.15.15Spätestens 48 Stunden vor dem SpaziergangMinderjährige Kinder müssen zwingend von einem Erwachsenen begleitet werden

Weitere Informationen auf der Website von HistoriCités.

