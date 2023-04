L’église Saint-Pierre de Lion-sur-mer et son architecture en lumière Église Saint-Pierre, 13 mai 2023, Lion-sur-Mer.

Dès 20h, des effets lumineux intérieurs mettront en valeur l’architecture de l’église Saint-Pierre, les colonnes, les détails de la nef et des bas-côtés, l’orgue, le chœur et les vitraux…

La musique sera au rendez-vous pour magnifier ce moment exceptionnel et féerique, avec un concert à 20h30.

A la tombée de la nuit, l’église sera éclairée à l’extérieur. Jusqu’à 22h.

Gratuit..

2023-05-13 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-13 22:00:00. .

Église Saint-Pierre

Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie



From 8 pm, interior lighting effects will highlight the architecture of the Saint-Pierre church, the columns, the details of the nave and the side aisles, the organ, the choir and the stained glass windows…

The music will be there to magnify this exceptional and magical moment, with a concert at 8:30 pm.

At nightfall, the church will be illuminated outside. Until 10 pm.

Free of charge.

A partir de las 20:00 horas, los efectos de iluminación interior realzarán la arquitectura de la iglesia de San Pedro, las columnas, los detalles de la nave y de las naves laterales, el órgano, el coro, las vidrieras…

La música estará presente para realzar este momento excepcional y mágico, con un concierto a las 20:30 h.

Al anochecer, la iglesia se iluminará por fuera. Hasta las 22 h.

Entrada gratuita.

Ab 20 Uhr werden Lichteffekte im Inneren die Architektur der Kirche Saint-Pierre, die Säulen, die Details des Kirchenschiffs und der Seitenschiffe, die Orgel, den Chor und die Buntglasfenster hervorheben…

Um diesen außergewöhnlichen und märchenhaften Moment zu vergrößern, wird die Musik mit einem Konzert um 20:30 Uhr zu hören sein.

Bei Einbruch der Dunkelheit wird die Kirche von außen beleuchtet. Bis 22 Uhr.

Kostenlos.

Mise à jour le 2023-04-09 par Conseil Départemental