AGLAE présente Leela-Pascale Leroy et Claude BerthonPillevesse Galerie du Trianon, 28 avril 2023, Lion-sur-Mer.

L’association AGLAE – les Amis de la Galerie de Lion Art et Essais organise une exposition des artistes Leela-Pascale Leroy et Claude BerthonPillevesse.

Les artistes présenteront des aquarelles..

Vendredi 2023-04-28 à 10:30:00 ; fin : 2023-05-04 19:00:00. .

Galerie du Trianon Place du 18 juin 1940

Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie



The AGLAE – Friends of the Lion Art and Essay Gallery is organizing an exhibition by artists Leela-Pascale Leroy and Claude Berthon-Pillevesse.

The artists will present watercolors.

La asociación AGLAE – les Amis de la Galerie de Lion Art et Essais organiza una exposición de los artistas Leela-Pascale Leroy y Claude Berthon-Pillevesse.

Los artistas presentarán acuarelas.

Der Verein AGLAE – les Amis de la Galerie de Lion Art et Essais organisiert eine Ausstellung der Künstler Leela-Pascale Leroy und Claude BerthonPillevesse.

Die Künstlerinnen werden Aquarelle präsentieren.

Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité