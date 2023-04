La Boum des vacances ! 37 rue Edmond Bellin, 15 avril 2023, Lion-sur-Mer.

Un goûter, des déguisements, de la musique pour toutes les générations et une maquilleuse pour bien commencer les vacances !

2€ l’entrée, 2€ le maquillage..

2023-04-15 à 15:30:00 ; fin : 2023-04-15 17:30:00. .

37 rue Edmond Bellin Bonne arrivée

Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie



A snack, costumes, music for all generations and a make-up artist to start the vacations!

2? entrance, 2? make-up.

Una merienda, disfraces, música para todas las generaciones y un maquillador para empezar bien las fiestas

entrada de 2′, maquillaje de 2′.

Ein Snack, Verkleidungen, Musik für alle Generationen und eine Maskenbildnerin, um die Ferien zu beginnen!

2? Eintritt, 2? Make-up.

Mise à jour le 2023-04-09 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité