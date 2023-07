FÊTE PATRONALE Lion-devant-Dun, 28 juillet 2023, Lion-devant-Dun.

Lion-devant-Dun,Meuse

Summer Party à Lion-devant-Dun organisé par Lion en Fête : 3 grands bals animé par DJ Amazone.

Buvette et restauration sur place

Fête foraine

Sécurité assuré. Tout public

Vendredi 2023-07-28 fin : 2023-07-30 . EUR.

Lion-devant-Dun 55110 Meuse Grand Est



Summer Party in Lion-devant-Dun organized by Lion en Fête: 3 big dances with DJ Amazone.

Refreshments and catering on site

Funfair

Security assured

Fiesta de verano en Lion-devant-Dun organizada por Lion en Fête: 3 grandes bailes con DJ Amazone.

Refrescos y catering in situ

Parque de atracciones

Seguridad garantizada

Summer Party in Lion-devant-Dun, organisiert von Lion en Fête: 3 große Bälle, die von DJ Amazone moderiert werden.

Getränke und Speisen vor Ort

Jahrmarkt

Sicherheit gewährleistet

Mise à jour le 2023-07-06 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE