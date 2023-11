LOTO Liny-devant-Dun Catégories d’Évènement: Liny-devant-Dun

Meuse LOTO Liny-devant-Dun, 9 décembre 2023, Liny-devant-Dun. Liny-devant-Dun,Meuse Loto organisé par le Comité des fêtes « La Doua ». Ouverture des portes à 19h – Début des jeux à 20h Calendrier de l’Avent : 24 lots à gagner + 1 partie Préparons les fêtes Réservation conseillée par téléphone – Places limitées. Tout public

Samedi 2023-12-09 19:00:00 fin : 2023-12-09



Loto organized by the Comité des fêtes « La Doua ». Doors open at 7pm – Games start at 8pm Advent calendar: 24 prizes to be won + 1 party « Préparons les fêtes Reservations recommended by phone – Places limited Loto organizado por el Comité des fêtes « La Doua ». Apertura de puertas a las 19.00 h – Inicio de los juegos a las 20.00 h Calendario de Adviento: 24 premios + 1 juego Preparación de las fiestas Se recomienda reservar por teléfono – Plazas limitadas Lotto, organisiert vom Festkomitee « La Doua ». Türöffnung um 19 Uhr – Beginn der Spiele um 20 Uhr Adventskalender: 24 Lose zu gewinnen + 1 Spiel Bereiten wir uns auf die Feiertage vor Telefonische Reservierung wird empfohlen – Begrenzte Plätze

