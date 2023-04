Fête landaise Salle polyvalente, 5 août 2023, Linxe.

Fête landaise cette année sur le thème de la course landaise.

Informations au 06 71 73 60 21 ou musicalinxe@gmail.com.

2023-08-05 à ; fin : 2023-08-05 . .

Salle polyvalente

Linxe 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine



Fête landaise this year on the theme of the landaise race.

Information at 06 71 73 60 21 or musicalinxe@gmail.com

Fête landaise este año sobre el tema de la carrera de las Landas.

Información en el 06 71 73 60 21 o en musicalinxe@gmail.com

Fête landaise dieses Jahr unter dem Motto des Landrennens.

Informationen unter 06 71 73 60 21 oder musicalinxe@gmail.com

Mise à jour le 2023-02-27 par Côte Landes Nature Tourisme