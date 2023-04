Les jeudis contés en plein air 4 place des muletiers, 3 août 2023, Linxe.

Cet été, venez découvrir les belles histoires contées à voix haute en plein air sur le thème « Les couleurs »

10 h pour les 0-3 ans, 11 h pour les 4-10 ans. Gratuit et ouvert à tous.

Sur inscription au 05 58 42 97 04..

2023-08-03 à ; fin : 2023-08-03 12:00:00. EUR.

4 place des muletiers Médiathèque

Linxe 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine



This summer, come and discover the beautiful stories told aloud in the open air on the theme « Colors »

10 a.m. for 0-3 year olds, 11 a.m. for 4-10 year olds. Free and open to all.

On registration at 05 58 42 97 04.

Este verano, venga a descubrir las bellas historias contadas en voz alta al aire libre sobre el tema « Colores »

a las 10 h para los niños de 0 a 3 años, a las 11 h para los niños de 4 a 10 años. Gratuito y abierto a todos.

Previa inscripción en el 05 58 42 97 04.

Entdecken Sie diesen Sommer schöne Geschichten, die unter freiem Himmel laut erzählt werden, zum Thema « Die Farben »

10 Uhr für Kinder von 0-3 Jahren, 11 Uhr für Kinder von 4-10 Jahren. Kostenlos und für alle zugänglich.

Nach Anmeldung unter 05 58 42 97 04.

Mise à jour le 2023-02-20 par Côte Landes Nature Tourisme