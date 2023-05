Tournoi de basket 3×3 Salle polyvalente, 3 juin 2023, Linxe.

Tournoi de basket mixte ouvert à tous.

Série U17/U18/séniors (inscriptions + repas + 1 boisson) 20 €.

Les équipes doivent être composées de 4 personnes au maximum, et sont obligatoirement mixtes !

Informations au 07 69 88 80 36 ou animationbca@gmail.com avant le 28 mai.

Repas ouvert aux accompagnants sur inscriptions 10 € : crudités pâté, lomo piperade frites, glace.

Nombreux lots à gagner..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 17:00:00. .

Salle polyvalente

Linxe 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mixed basketball tournament open to all.

Series U17/U18/seniors (registration + meal + 1 drink) 20 ?

Teams must be composed of a maximum of 4 people, and must be mixed!

Information on 07 69 88 80 36 or animationbca@gmail.com before May 28th.

Meal open to accompanying persons upon registration 10 ? : crudités, pâté, lomo piperade, French fries, ice cream.

Many prizes to be won.

Torneo mixto de baloncesto abierto a todos.

Series U17/U18/seniors (inscripción + comida + 1 bebida) 20€.

Los equipos deben estar compuestos por un máximo de 4 personas, ¡y deben ser mixtos!

Información en el 07 69 88 80 36 o en animationbca@gmail.com antes del 28 de mayo.

Comida abierta a los acompañantes en el momento de la inscripción 10 ? 10 : crudités, paté, lomo piperade, patatas fritas, helado.

Muchos premios para ganar.

Gemischtes Basketballturnier, offen für alle.

Serie U17/U18/Senioren (Einschreibung + Essen + 1 Getränk) 20?

Die Teams dürfen aus maximal 4 Personen bestehen und müssen unbedingt gemischt sein!

Informationen unter 07 69 88 80 36 oder animationbca@gmail.com vor dem 28. Mai.

Mahlzeit offen für Begleitpersonen auf Anmeldung 10 ? rohkost, Pastete, Lomo Piperade, Pommes frites, Eis.

Zahlreiche Lose zu gewinnen.

Mise à jour le 2023-04-20 par Côte Landes Nature Tourisme