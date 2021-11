L’invité – Comédie de David Pharao L’Entrepôt, 31 décembre 2021, Le Haillan.

L’invité – Comédie de David Pharao

L’Entrepôt, le vendredi 31 décembre à 20:30

**Théâtre des Salinières** **Avec : Alexandre Tessier, Christelle Jean, Benjamin Bardel et David Theboeuf** **Mise en scène : Christelle Jean** Rafler ce job est sa dernière chance. Au chômage, Gérard est au bout du rouleau quand s’offre à lui un poste inespéré en Indonésie ! Pour mettre toutes les chances de son côté et rafler ce job de la dernière chance, Gérard invite le DRH à venir dîner à la maison. Affolée à l’idée de ne pas être à la hauteur, sa femme Colette supplie leur voisin Alexandre, de leur venir en aide. Gourou de la communication, Alexandre accepte de coacher le couple. Appartement, déco, style de vie, menu, art de la table, tenues vestimentaires, culture générale… Tout y passe jusqu’à ce que, au comble de l’angoisse, notre couple ouvre sa porte à… l’Invité. Et, dès ce moment-là, tout se complique. **> La pièce a été créée en 2004 au Théâtre Édouard VII avec notamment Patrick Chesnais et Evelyne Buyle, dans une mise en scène de Jean-Luc Moreau. Reprise au Théâtre des Mathurins, puis au Théâtre Montparnasse, la pièce a reçu quatre nominations pour les Molières 2004 dont celle du Meilleur Auteur Francophone, avant d’être produite pour le cinéma par Luc Besson, avec Daniel Auteuil, Valérie Lemercier et Thierry Lhermitte.** « _Cette pièce mouvementée et pleine de rebondissements est un incontournable !_ » **Les billets du spectacle** **Tarif unique : 38€** **[https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/linvite-comedie-de-david-pharao/](https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/linvite-comedie-de-david-pharao/)**

Pièce de théâtre

L’Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-31T20:30:00 2021-12-31T22:30:00