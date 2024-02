L’invitation Concert théâtralisé Salle polyvalente Saint-Aubin-le-Cloud, dimanche 17 mars 2024.

L’invitation Concert théâtralisé Salle polyvalente Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres

Sur scène vous découvrirez un ensemble musical, aussi éphémère qu’insolite, composé par l’ensemble des élèves et des professeurs de l’école de musique de St Aubin le Cloud du piano ou du steeldrum pour la musique, des mains dansantes ou des visages masqués pour la scène et le décor, des plumes et des boas pour habiller ce beau monde.

Vous écouterez aussi la compagnie Quiescalës, piano, saxophone, violon et voix vous raconter et interpréter des histoires et des musiques du groupe des 6 . Vous plongerez dans le Paris des années folles où (presque tout) était permis un paquebot joue un Rag-time, une petite fille américaine improvise sur une machine à écrire, le prestidigitateur est chinois, la roue de la loterie tourne et l’ombre de Picasso plane… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 14:30:00

fin : 2024-03-17 16:30:00

Salle polyvalente Rue des Écoles

Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine mptstaubin@wanadoo.fr

L’événement L’invitation Concert théâtralisé Saint-Aubin-le-Cloud a été mis à jour le 2024-02-19 par CC Parthenay Gâtine