L'invitation au voyage Saint-Firmin Catégories d'évènement: Hautes-Alpes

Saint-Firmin

L'invitation au voyage Saint-Firmin, 18 juillet 2022, Saint-Firmin.

2022-07-18 18:30:00

Saint-Firmin Hautes-Alpes Saint-Firmin Tirée par un cheval, une roulotte emprunte les chemins de traverse des vallées du Champsaur et Valgaudemar. La pianiste et claveciniste Jeanne Bleuse y a aménagé une salle de concert, écrin inattendu pour ses précieux instruments. Saint-Firmin

