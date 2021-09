L’invitation au voyage Médiathèque,78330 Fontenay-le-Fleury, 2 octobre 2021, Fontenay-le-Fleury.

L’invitation au voyage

Médiathèque, 78330 Fontenay-le-Fleury, le samedi 2 octobre à 18:00

Une flûte, un alto, une harpe, trois instruments, trois solistes. Franck Masquelier, Maud Gastinel, Céline Mata, vous proposent une Invitation au voyage. Un voyage musical avec Debussy, Ravel, Fauré, Saint-Saëns. Claude Debussy: Suite Bergamasque (Prélude – Menuet – Clair de lune – Passepied) Gabriel Fauré : Sicilienne, extrait de Pélléas et Mélisande Maurice Ravel : Pièce en forme d’Habanera (flûte et harpe) Gabriel Fauré : Après un rêve (alto et harpe) Camille Saint-Saëns : Fantaisie, op.124 pour flûte et harpe Claude Debussy : Sonate pour flûte, alto et harpe La célèbre Sonate pour flûte, alto et harpe dialoguent en miroir. La suite Bergamasque, étonnante de couleurs subtiles et de nuances est un bijou. Evidemment, la science de la mélodie et de l’harmonie de Gabriel Fauré ne pouvait être absente de ce programme à travers deux pièces du répertoire : Après un Rêve et la Sicilienne op.78, extraite de Pelléas et Mélisande.

Trio flûte, alto et harpe dans le répertoire Français du début du XXème siècle

Médiathèque,78330 Fontenay-le-Fleury Place du 8 Mai 1945 Fontenay-le-Fleury Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T18:00:00 2021-10-02T19:30:00