L’INVITATION, 21 mai 2022, .

L’INVITATION

2022-05-21 – 2022-05-21

En accord avec Richard Caillat – Arts Live Entertainment, Les Théâtrales présentent

L’invitation

Il y a les amis d’enfance, les amis que l’on voit, ceux que l’on ne voit plus ou pas assez. Et puis il y a Charlie. Charlie c’est l’ami imaginaire que Daniel a créé pour tromper son épouse sans éveiller les soupçons. Charlie c’était l’idée parfaite pour ne perdre ni sa femme, ni sa situation, ni son appartement, ni sa maîtresse. Jusqu’au jour où Catherine, sa femme, exaspérée peut-être, suspicieuse sans doute, demanda à le rencontrer… Pour sauver son mariage Daniel va donc devoir inviter à dîner un inconnu qui l’espace d’une soirée jouera le rôle de son meilleur ami. Inviter Charlie etait-ce une si bonne idée ?

Une pièce de : Hadrien Raccah

Une mise en scène de : Philippe Lellouche

Avec Patrick Chesnais, Philippe Lellouche et Estelle Lefébure

Réservez vite vos places : BILLETTERIE

INFORMATIONS IMPORTANTES

Pour les spectacteurs ayant déjà réservé leurs places, vos anciens billets restent valables pour la nouvelle date.

Au regard de la situation sanitaire, les équipes du Palais des congrès Atlantia et des productions des spectacles appliquent les consignes gouvernementales, préfectorales et municipales en vigueur.

Sur place, merci de respecter les gestes barrières en vigueur :

Présentation du pass sanitaire obligatoire

Port du masque obligatoire (dès 11 ans) au sein de l’établissement et pendant toute la durée de la représentation

Désinfection des mains : gel hydroalcoolique à votre disposition

Distanciation (1 mètre) tout au long de votre parcours de visite à Atlantia, jusqu’à l’accès à votre fauteuil dans l’auditorium

Sens de circulation et parcours de visite fléché

Fermeture du vestiaire sauf dépôt d’articles interdits dans la salle de spectacle (ex : casque)

En accord avec Richard Caillat – Arts Live Entertainment, Les Théâtrales présentent

L’invitation

Il y a les amis d’enfance, les amis que l’on voit, ceux que l’on ne voit plus ou pas assez. Et puis il y a Charlie. Charlie c’est l’ami imaginaire que Daniel a créé pour tromper son épouse sans éveiller les soupçons. Charlie c’était l’idée parfaite pour ne perdre ni sa femme, ni sa situation, ni son appartement, ni sa maîtresse. Jusqu’au jour où Catherine, sa femme, exaspérée peut-être, suspicieuse sans doute, demanda à le rencontrer… Pour sauver son mariage Daniel va donc devoir inviter à dîner un inconnu qui l’espace d’une soirée jouera le rôle de son meilleur ami. Inviter Charlie etait-ce une si bonne idée ?

Une pièce de : Hadrien Raccah

Une mise en scène de : Philippe Lellouche

Avec Patrick Chesnais, Philippe Lellouche et Estelle Lefébure

Réservez vite vos places : BILLETTERIE

INFORMATIONS IMPORTANTES

Pour les spectacteurs ayant déjà réservé leurs places, vos anciens billets restent valables pour la nouvelle date.

Au regard de la situation sanitaire, les équipes du Palais des congrès Atlantia et des productions des spectacles appliquent les consignes gouvernementales, préfectorales et municipales en vigueur.

Sur place, merci de respecter les gestes barrières en vigueur :

Présentation du pass sanitaire obligatoire

Port du masque obligatoire (dès 11 ans) au sein de l’établissement et pendant toute la durée de la représentation

Désinfection des mains : gel hydroalcoolique à votre disposition

Distanciation (1 mètre) tout au long de votre parcours de visite à Atlantia, jusqu’à l’accès à votre fauteuil dans l’auditorium

Sens de circulation et parcours de visite fléché

Fermeture du vestiaire sauf dépôt d’articles interdits dans la salle de spectacle (ex : casque)

dernière mise à jour : 2022-05-03 par