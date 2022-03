L’invisible et le perceptible en littérature Café Mignon Catégorie d’évènement: Paris

L’invisible et le perceptible en littérature Café Mignon, 15 avril 2022, . L’invisible et le perceptible en littérature

le vendredi 15 avril à Café Mignon

Autour de 4 maisons d’édition, **Atelier de l’agneau éditeur, Et le bruit de ses talons, Les Cosaques des Frontières, Lunatique et leurs nombreux invités**, débat sur la création littéraire, le travail d’écriture et ce qu’en perçoivent les lecteurs. Quelle complicité établir, quand on écrit, avec des lecteurs inconnus ? De nombtreuses lectures live ponctueront la soirée, pour une ambiance littéraire, conviviale et animée. Avec : * **Charlote Monégier** * **Cyrille Latour** * **Gorguine Valougeorgis** * **Myriam OH (Ould-Hamouda)** * **Philippe Annocque** **RV le 15 avril à partir de 19 heures, au Café Mignon**.

Entré libre, consommation sur place

Soirée littéraire avec 4 maisons d’édition et leurs auteurs Café Mignon 77 Boulevard Beaumarchais, 75003 Paris Quartier de la Roquette Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T19:00:00 2022-04-15T19:30:00;2022-04-15T19:30:00 2022-04-15T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Café Mignon Adresse 77 Boulevard Beaumarchais, 75003 Paris lieuville Café Mignon Departement Paris

Café Mignon Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

L’invisible et le perceptible en littérature Café Mignon 2022-04-15 was last modified: by L’invisible et le perceptible en littérature Café Mignon Café Mignon 15 avril 2022 Café Mignon

Paris