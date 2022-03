L’invisibilité comme stratégie militante Bibliothèque de la Cité, 31 mars 2022, Genève.

L’invisibilité comme stratégie militante

Bibliothèque de la Cité, le jeudi 31 mars à 18:30

QUE FERIEZ-VOUS si vous souhaitiez devenir à la fois INVISIBLE et HYPERVISIBLE, vous soustraire à la surveillance tout en vous plaçant au cœur des regards? Réponse possible : vous vous cacheriez derrière un MASQUE DE GUY FAWKES: une effigie moustachue venue de l’Angleterre du 16e siècle, devenue une icône pop avec les BD et film «V POUR VENDETTA», puis un emblème militant avec le mouvement ANONYMOUS… C’est l’une des histoires qu’explore le chercheur français Maxime Boidy, spécialiste des cultures visuelles à l’œuvre dans les mouvements politiques, dans cette conférence inscrite dans le programme 2022 du Festival Histoire et Cité, consacré au thème des INVISIBLES.

Gratuit

Conférence de Maxime Boidy, jeudi 31 mars à 18h30 à la Bibliothèque de la Cité (salle Le Multi, rez-de-chaussée), Dans le cadre du Festival Histoire et Cité

Bibliothèque de la Cité Place des Trois-Perdrix 5, 1204 Genève Genève



2022-03-31T18:30:00 2022-03-31T19:30:00