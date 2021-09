Châtellerault École d'arts plastiques Châtellerault, Vienne “L’invisble” École d’arts plastiques Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

“L’invisble” École d’arts plastiques, 18 novembre 2021, Châtellerault. “L’invisble”

École d’arts plastiques, le jeudi 18 novembre à 17:30

“L’art peut-il être un moyen pour représenter l’invisible ? Des images sacrées anciennes, où la notion de représentation est centrale, aux créations contemporaines, les artistes ont souvent questionné la notion d’invisible. Avec l’avènement de la photographie, une nouvelle ère de l’image est née, ouvrant la voie aux questionnements de notre rapport au réel. A la fin du XIXe siècle les photos de spectres, les auras, mais aussi les radiographies semblent prouver que cette technologie peut rendre tangible ce qui ne peut être vu.” [Pour d’infos sur le pass sanitaire.](https://www.ville-chatellerault.fr/pass-sanitaire)

libre, sur réservation. Pass sanitaire obligatoire.

par Daniel Clauzier, historien de l’art – Pass sanitaire obligatoire École d’arts plastiques 12 rue de la Taupanne 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T17:30:00 2021-11-18T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu École d'arts plastiques Adresse 12 rue de la Taupanne 86100 Châtellerault Ville Châtellerault lieuville École d'arts plastiques Châtellerault